Sony meddelar nu att Housemarques hyllade Returnal kommer släppas till pc.

Returnal släpptes ursprungligen 2021 till Playstation 5 och är ett actionspel i roguelike-stil där huvudkaraktären Selene försöker kämpa sig ur en cykel hon fastnat i på den mystiska planeten Atropos.

I sin recension av Returnal skrev M3:s spelkritiker att "Det oförlåtande upplägget kommer att vara en vattendelar, men för alla med minsta intresse av sci-fi är Returnal värt att ha på radarn."

Pc-versionen av spelet är skapad med hjälp av Climax Studios. Sony lovar att berätta mer om den i början av 2023.

