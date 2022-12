USA:s nationella handelsinstitut, The Federal Trade Commission (FTC) har nu beslutat att skicka in en stämningsansökan för att blockera Microsofts planerade köp av spelutgivaren Activision Blizzard för 68,7 miljarder dollar, rapporterar The Verge.

Märk väl att stämningen inte resulterar i en automatisk blockering, men att det är motivet.

"Microsoft har redan visat att de kan och kommer undanhålla innehåll från sina spelrivaler," säger Holly Vedova vid FTC:s konkurrensbyrå i ett uttalande och fortsätter:

"Idag försöker vi stoppa Microsoft från att få kontroll över en ledande självständig spelstuio och använda den för att skada konkurrenter i flera dynamiska och snabbt växande spelmarknader."

Även konkurrensmyndigheter i EU och Storbritannien håller på att granska Microsofts tänkta köp av Activision Blizzard. Företagen har tills juli 2023 på sig att få igenom affären utan att avtalet behöver omförhandlas.

