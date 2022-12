Amazon har nu givit grönt ljus till en tv-serie baserad på actionspelserien God of War, rapporterar The Hollywood Reporter

Showrunner för serien blir Rafe Judkins, känd för The Wheel of Time-tv-serien, medan The Expanses Mark Fergus och Hawk Ostby kommer att skriva den och vara exekutiva producenter tillsammans med Judkins.

Serien produceras av Sony Pictures Television, Amazon Studios och Playstation Productions och har varit under utveckling sedan i mars 2022.

Den kommer baseras på rebooten av God of War som släpptes 2018 och där krigsguden Kratos lever i exil i Norden tillsammans med sin son som han har en ansträngd relation till.

När God of War-tv-serien kommer få premiär på Prime Video är just nu okänt.

