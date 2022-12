Monopol är ett väldigt fult ord, så det är inte helt utan skam som jag erkänner att jag minns tiden då Netflix var den enda streamingtjänsten värd namnet med värme. Relativt billigt, reklamfritt och du visste var serierna det snackades om fanns.

Tjugo någonting år med tablå-tv tedde sig helt obegripligt. Titta på bestämda tider? Betala för kanaler jag inte vill ha? Reklamavbrott var tjugonde minut? Spela in avsnitt? Med Tivo?

Huga.

Men som med allting fint här i världen tar det slut någon gång. Och det stavas allt för ofta g i r i g h e t. Det började med att alla plötsligt skulle ha sin egen streamingtjänst.

Netflix, Disney Plus, C More, Viaplay, HBO Max, Amazon Prime, Skyshowtime, Apple TV Plus, Discovery Plus, Draken Film, Tele2 Play…

Bara att hålla reda på alla tjänster får mig att drömskt snegla på den där adressen som leder till en sajt med ett sjörövarskepp på. Men nej, där är vi inte (ännu!).

Plötsligt blev det cirka 1 000 procent svårare att hitta något att titta på. Att prenumerera på allihop går nog bort för de flesta, utom möjligtvis de med extra stora plånböcker eller en ohälsosam fäbless för nudlar till frukost, lunch och middag.

Men visst är det möjligt att alternera mellan de olika tjänsterna. Ta en månad här och där, se det man vill se, och sedan hoppa vidare till nästa tjänst som den otrogna kund jag är.

Om det ändå hade stannat här.

Men i samband med att nya tjänster poppade upp som ogräs började det också tummas på användarupplevelsen. En av de bästa sakerna med Netflix var ju att alla serier släpptes i sin helhet. Drömmen för sträcktittare!

Men om människor kan se en hel serie direkt när den släpps kommer de bara att hoppa till en annan tjänst när de är klara, brölade en svettig kostym på något veckomöte. De andra kostymerna i rummet torkade sina tårar med tusenlappar och enades om en lösning.

Nu släpps de flesta serier ett avsnitt i taget. Ett i veckan. Hm, påminner det om något…?

Sedan gick det snabbt utför.

Reklamfritt, som var den största uspen av alla, försvann illa kvickt. Men det var inte bara en extra nivå av prenumerationen – gratis med reklam – nej reklamprenumerationen kostar på de flesta tjänster som den billigaste nivån gjorde tidigare, samtidigt som de andra nivåerna pressas upp i pris. Och dela inloggning är snart ett minne blott.

Och nu befinner vi oss i nästa fas av försämringen. Nämligen – sitter du ned? – reality-tv. Bra tv-serier kostar bisarrt mycket pengar. Amazon betalade till exempel nära fem miljarder för Flopp of Power, förlåt, Rings of Power (min inbox är redo för din vrede!). Vet du vad som inte kostar bisarrt mycket pengar? Reality-tv. Det är inte en slump att det plötsligt dyker upp allt fler sådana program på alla tjänsterna.

Streaming-tjänsterna testar dig och mig. Hur lågt kan de gå innan de tappar tittare?

När det börjar erbjudas streaming-paket (well, Tele2 Play är redan där och nosar) då är cirkeln sluten och vi är tillbaka på ruta ett. Titta på bestämda tider? Betala för streaming-tjänster jag inte vill ha? Reklamavbrott var tjugonde minut?

Tablå-tvn är död, länge leve tablå-tv 2.0.

Ps. Letar du efter något att se i streaming-djungeln? Här hittar du våra favoritserier och här hittar du våra favoritfilmer.