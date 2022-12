Nothing ska enligt nya uppgifter vara i full färd med att förbereda ett par nya helt trådlösa hörlurar, men de kan släppas under namnet ”Particles by XO” istället för att fortsätta under sin vanliga Nothing-flagg.

Utvecklaren Kuba Wojciechowski har rotat runt bland raderna i företagets senaste firmware och där hittat referenser till en ännu ej släppt produkt man kallar Particles by XO, skriver 91mobiles.

Produkten har bland annat ett internt kodnamn, B154, som är närmast identiskt med de kommande Ear 2-hörlurarna från samma företag.