Netflix meddelar nu att Nike Training Club kommer släppa en samling träningsinstruktionsvideor på streamingtjänsten den 30 december.

Instruktionsvideorna kommer finnas tillgängliga på tio olika språk och totalt kommer det handla om 30 timmar med träningsprogram som kommer släppas i två delar.

Engadget skriver att videorna tidigare varit exklusiva för Nike Training Club-appen på IOS och Android.

Första samlingen med videor innehåller fem program, "Kickstart Fintess with the Basics (13 avsnitt), "Two Weeks to a Stronger Core" (sju avsnitt), Fall in Love with Vinyasa Yoga (sex avsnitt), "HIT & Strenght with Tara" (14 avsnitt) och "Feel-Good Fitness" (sex avsnitt).

Den andra samlingen kommer släppas någon gång under 2023.

