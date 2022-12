2022 har varit ett minst sagt tufft år för HBO Max, något som fått ägarbolaget Warner Bros. Discovery att plocka bort serier som Westworld, The Nevers, Minx och Love Life och skrota samtliga nordiska produktioner i syfte att spara pengar.

Nu har HBO Max presenterat nyheterna som vi får se 2023, detta via nedanstående trailer:

Först ut är storserien The Last of Us som får premiär redan den 16 januari.

Senare under året bjuds vi på nya säsonger av de populära serierna True Detective (den här gången med Jodie Foster i huvudrollen), And Just Like That, Succession, Warrior, The Gilded Age och Hacks. De exakta datumen är emellertid inte spikade i dagsläget.

Läs mer: Bästa filmerna på HBO Max just nu – alla favoriter