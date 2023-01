Acer har i samband med CES 2023 presenterat sin nya datorserie Swift Go. Datorerna i serien är tänkta som ultraportabla laptops med oled-skärmar och är utrustade med 13:e generationen av Intels Core-processorer samt Windows 11.

Laptopsen finns i storlekar på 14 och 16 tum. 14 tumsvariantens skärm har en upplösning på 2880 x 1800 och en uppdateringsfrekvens på 90 Hz medan 16 tumsvariantens skräm har en upplösning på 3200 x 2000 och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Båda modellerna har en ljusstyrka på 500 nits, 100 procent dci-p3 och Vesa Displayhdr True Black 500-certifiering.

Batteritiden påstås räcka för upp till 9,5 timmars användning. Vikten ligger på 1,3 kilo för 14-tumsmodellen och 1,6 kg för 16-tumsmodellen. Lagring är möjlig att ha upp till 2 terabyte pcie gen 4 ssd och minnet går att ha upp till 16 gigabyte lpddr5. Det finns också usb-c- med Thunderbolt 4, hdmi 2.1, microsd-kortläsare, en 1440p webbkamera och stöd för wifi 6e.

Både Swift Go 14 och Swift Go 16 kommer att släppas andra kvartalet 2023. Pris startar på 12 490 kronor för Swift Go 14 och 12 990 kronor för Swift Go 16.

