Nanoleaf har under CES-mässan i Las Vegas visat upp fem nya Matter-kompatibla smarta hemmet-produkter.

Bland dem syns Nanoleaf 4D, en kamera och ljusremsor som speglar innehållet som visas på en tv-apparat, så att ljuset och färgerna från bilden kan spridas vidare utanför skärmen för att ge en estetisk effekt. Nanoleaf 4D släpps under andra kvartalet 2023 och kommer finnas i två varianter för tv-apparater mellan 55 och 65 tum och mellan 65 och 85 tum.

Sense Plus Controls-serien beskrivs sedan som världens första hands-free smartljussystem som inkluderar en hårdkopplad Smart Light Switch, Wireless Smart Light Switch och Nala Learning Bridge. De tre produkterna har inbyggda rörelse- och ambienta ljussensorer för att möjliggöra ett personligt och automatiserat ljus. Produkterna fungerar ihop med Nanoleafs automatiska inlärningsassistent, Nala, som ska kunna lära sig hur din personliga ljusanvändning ser ut och därefter levererar den automatiskt utan att du behöver göra något. Sense Plus Controls och Nala kommer släppas under tredje kvartalet 2023.

Nanoleaf Skylight är ett modulärt takljus som ska kunna ge användaren komplett kontroll över takets ljusdesign och täckning. Ljuset kan antingen vara vit eller använda över 16 miljoner dynamiska färger för ambient ljus, komplett med justeringar av styrka, färg, temperatur och scheman. Nanoleaf Skylight kommer släppas tredje kvartalet 2023.

Nanoleaf släpper nu också smartglödlamporna A19, BR30, GU10 och Recessed Downlight samt ljusremsor som alla är kompatibla med Matter. Dessa blir tillgängliga under första kvartalet 2023.

