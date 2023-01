Årets CES-mässa var den tveklöst största sedan 2020. Alla stora tillverkare återvände till Las Vegas i full kareta och slogs om omvärldens uppmärksamhet under späckade presskonferens- och mässdagar. Vi skickade dit en ensam Mattias Inghe som redan i lördags levererade spaningar kring årets CES-upplaga i årets första podd-avsnitt, men en del av trenderna är trots värda att även sätta i pränt.

Det som inte känns finns inte

Foto: CES Bosch mems-sensorer ska användas i bland annat VR-baserad terapi.

Mattias Inghe fick en smärre chock av "hur mycket haptik" det faktiskt var på CES-mässan. Haptisk feedback är en beprövad teknik som fått en rejäl renässans i samband med framtidstekniker som Mixed Reality och Metaverse.

Foto: Mattias Inghe / Foundry Ska haptisk feedback blir det stora brejket för VR? Oklart.

De kommande åren kommer att bli stora för virtuella världar och gaming – upplevelser som snart kommer att handla om mycket mer än det vi kan se med blotta ögat. Dofter, beröring (därav haptiken) och andra sensationer kommer att dominera dessa upplevelser. Nya sensorer som förbättrar inlevelsen i olika VR-uppleveleser fanns det gott om.

Foto: L'Oreal Hapta från L'Oreal.

Men vibrationerna från haptik kan också verka stabiliserande. I en annan ringhörna passade kosmetikaföretaget Loreal nämligen på att visa upp Hapta – en smart, datoriserad hjälparm för att hjälpa människor med begränsad armrörlighet att sminka sig.

Spännande år för laptops

RTX 40-grafik och toksnabba Ryzen 7000-kretsar är två anledningar att se fram emot laptop-året 2023. Rejäla prestandahopp för såväl spelare som kreatörer, och datortillverkarna var naturligtvis snabba med att utannonsera nya modeller med den senaste tekniken.

Mer okonventionella satsningar hittar vi hos bland andra Lenovo och Asus. Det förstnämnda företaget tog med sig Yoga Book 9i med dubbla skärmar som öppnar upp nya möjligheter för kreatörer. Asus visade framfötterna redan på fjolårets IFA-mässa med vikbara Zenbook Fold Oled, och följde i Vegas upp med glasögonfri 3d i två datorer ämnade för proffsanvändare.

Oavsett om vi snackar rena prestandahopp eller mer innovativa produkter så kändes CES 2023 som en riktigt bra förfest för årets produktsläpp i det bärbara segmentet. Inte minst för gamers på språng!

Håll koll på hållbarheten

2023 pratar alla om hållbarhet. Jättar som Samsung, Panasonic och Asus pratade om viktiga samarbeten och omställningar till mer skonsamma produktionsmetoder och materialval, medan tillbehörs-pionjären Belkin avtäckte en storsatsning på pcr-material för flera av företagets nyckelprodukter.

Foto: Samsung Samsung är en av tillverkarna som satsar hårt på klimatsmarta, uppkopplade hammaprylar.

Att företag slår sig själva på bröstet för olika hållbarhetsinitiativ är ingenting nytt, men nu börjar det bli mer konkret än tidigare. Den som följt teknikutvecklingen under senare år kan snabbt konstatera att hållbarhet gjort en viktig resa från corporate-skrytt till att faktiskt bli köpargument ute hos kunderna. Detta skrev Martin Appel nyligen om i en krönika samtidigt som han pekade på flera konkreta produktlanseringar.

Nothing Else Matters

If you don't have Matter, you don't matter. Jag ber om ursäkt för skohornad svengelska, men den nylanserade smarta hem-standarden, ämnad att få våra uppkopplade hemmaprylar att prata med varandra, var överallt på CES. Pryltillverkarna har varit osedvanligt snabba på att haka på den standarden – kanske på grund av att den försenades – och det är tydligt att alla inblandade längtat.

Sätt hälsan först!

Det brukar alltid figurera hälsoprylar på prylmässor, men i år var det anmärkningsvärt många tillverkare som gjorde stora satsningar på området. Kanske inte så konstigt med tanke på vad pandemin lärt oss, men också för att förutsättningarna för att leka hemmadoktor förbättrats rent tekniskt.

Foto: Withings Withings U-Scan analyserar användarens urin i hälsosyfte.

Under årets mässa fick Withings nya hemmalabb för urinanalys stor uppmärksamhet. Samsung gick också ut starkt med att integrera mer av Samsung Health i sitt smarta hem-ekosystem Smartthings, som i förlängningen används för att ge tips och råd om såväl träning och hälsa i en rad uppkopplade prylar.

I övrigt kryllade mässan av uppkopplade sängar, blodtrycksmätare, ringar, klockor och appar som analyserar allt du vill (och inte vill) veta om kroppen och dess sammansättning.

Elbilsmässan CES

Foto: CES BMW I Vision Dee har uppdaterad e-bläckteknik som låter bilens exteriör skifta i ett 30-tal färger.

Bilar och andra eldrivna fordonstyper håller sakta men säkert på att ta över CES-mässan. Det är åtminstone en känsla man lätt drabbas av som mässbesökare med tanke på hur påtaglig biltillverkarnas närvaro faktiskt är. BMW:s färgskiftande konceptbil, Mercedes Benz tillkännagivande av Dolby Atmos-surroundljud och Sonys bilsamarbete med Honda var några av de större nyheterna från årets mässa. Vi räknar kallt med att utvecklingen där alla försöker koncept-bräcka varandra fortsätter att eskalera.