Streamingjättens event Stream On brukar vanligen rikta sig till kreatörer på plattformen, med nya verktyg och nyheter för bland annat poddare. Första upplagan av eventet ägde rum under 2021 och den 8 mars är det dags igen, skriver Engadget.

Kanske kan vi den här gången också få veta mer om företagets sedan länge utlovade tjänst Spotify Hifi, som ska ge musikströmning i cd-kvalitet. Detta utannoserades första gången på just Stream On för snart två år sedan och var under början av 2022 fortfarande under utveckling.

Om 2023 är året för högre strömningskvalitet i Spotify återstår alltså att se.