1. Dead Space

Återutgivning av rymdskräckisen från 2008. Efter att ha fått ett meddelande från sin flickvän beger sig rymdmekanikern Isaac till gruvskeppet USG Ishimura, där något har gått väldigt fel. Originalet hyllades bland annat för den spänningsfyllda atmosfären på Ishimura och “strategiskt lemlästande”, två punkter som nu ser ut att ha förbättrats. Du behöver inte heller vänta länge på Dead Space, spelet släpps redan nu på fredag.

Lanseringsdatum: 27 januari

Utvecklare: Motive Studio

Plattform: Pc, Playstation 5, Xbox Series X/S

2. Hogwarts Legacy

Att ta sig an ett skolår på Hogwarts drömmer många Harry Potter-fans om, och det är precis vad Hogwarts Legacy ska erbjuda. Skapa din egen trollkarl eller häxa, välj ditt elevhem och sätt igång med att utforska trollformler och magiska vidunder. Spelutvecklingen har kantats av både förseningar och kontroverser kring Harry Potters skapare J.K Rowling.

Lanseringsdatum: 10 februari

Utvecklare: Avalanche Software

Plattform: Pc, Playstation 5, Xbox Series X/S (Släpps senare till Playstation 4 och Xbox One, och ännu senare till Switch)

3. Star Wars Jedi: Survivor

Fem år har gått sedan Cal Kestis äventyr i det första spelet och livet som jedi efter order 66 verkar inte ha blivit lättare. Kan Star Wars fortsätta bjuda på samma kvalitet, som vi såg i Andor, även i spelvärlden? Vi ansåg att föregångaren var det bästa enspelaräventyret som utspelades i en galax långt, långt borta sedan 2005. Det finns en del som tyder på att det kan fortsätta i samma anda.

Lanseringsdatum: 17 mars

Utvecklare: Respawn Entertainment

Plattform: Pc, Playstation 5, Xbox Series X/S

4. Resident Evil 4: Remake

Ännu en återutgivning av ett klassiskt skräckspel. Leon S. Kennedy letar efter den amerikanske presidentens dotter på den spanska landsbygden och stöter på en ny version av zombieviruset. Resident Evil 4 hamnar ofta i topp när både skräckspel och Resident Evil-serien ska rankas. Kommer nyversionen att ta över originalets plats på rankingen? Capcom har sedan tidigare erfarenhet av att göra lyckade uppdateringar av Resident Evil-spelen, så det mesta verkar peka åt det hållet.

Lanseringsdatum: 24 mars

Utvecklare: Capcom

Plattform: Pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/s

5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Den hett efterlängtade uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Behöver jag säga mer?

Lanseringsdatum: 12 maj

Utvecklare: Nintendo

Plattform: Nintendo Switch

6. Suicide Squad: Kill the Justice League

Rocksteady har tagit god tid på sig sedan Batman: Arkham Knight släpptes 2015, och nu är det snart dags att se vad de har presterat. Det är en tydligt annorlunda ton jämfört med studions tidigare spel i DC-universumet när vi nu får följa Suicide Squad på deras uppdrag att döda Justice League. För många är nog spelet speciellt, då det blir sista gången vi får höra Kevin Conroy som Batman.

Lanseringsdatum: 26 maj

Utvecklare: Rocksteady Studios

Plattform: Pc, Playstation 5, Xbox Series X/S

7. Street Fighter 6

Den här fightingserien har hängt kvar ända sedan arkadhallarnas dagar. Nytt för den här gången är att du i World Tour-läget kan skapa en egen karaktär och utforska ett singelspelaräventyr. Utöver din egna karaktär kommer självklart klassiker som Ryu och Chun-Li också att vara med. Förhoppningsvis är det inte för sent att ändra utseendet på omslaget.

Lanseringsdatum: 2 juni

Utvecklare: Capcom

Plattform: Pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

8. Diablo IV

Blizzard har mycket att bevisa med Diablo IV. Finns det något kvar av den gamla magin, eller har allt försvunnit bland skandaler och spel fyllda med mikrotransaktioner? Själva spelet ser otroligt lovande ut, men frågan är hur tillgängligt allt kommer vara, eller om diverse betalväggar och girighet kommer att förstöra upplevelsen. En sak är dock säker, snygga trailers är något Blizzard fortfarande kan göra.

Lanseringsdatum: 6 juni

Utvecklare: Blizzard Entertainment

Plattform: Pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

9. Final Fantasy XVI

Final Fantasy-serien har bjudit på en hel del olika berättelser genom åren. Ekoterrorister i en dystopisk cyberpunkstad, en vattenpolospelare som hamnar i en postapokalyptisk fantasivärld, kungligheter ute på en roadtrip. Den här gången har inspirationen kommit från bland annat Game of Thrones, då ett gäng medeltida länder, beväpnade med de klassiska Final Fantasy-monstren, står inför ett storskaligt krig. Självklart är det inte Final Fantasy om inte Cid är med, så håll ögonen öppna.

Lanseringsdatum: 22 juni

Utvecklare: Square Enix

Plattform: Playstation 5

10. Starfield

Hinner Skyrim släppas på ännu en plattform innan Starfield släpps? Spelet blir Bethesda Game Studios första nya serie sedan de tog över Fallout 2008 och förväntningarna är skyhöga. Ettusen planeter att utforska har utlovats, över 250 000 rader dialog ska vara skrivna, frågan är bara när det släpps och i vilket skick spelet är? Det mesta, bland annat Bethesdas egna supportsida, pekar på ett släpp under första halvan av 2023.

Lanseringsdatum: första halvan av 2023

Utvecklare: Bethesda Game Studios

Plattform: Pc, Xbox Series X/S

11. Redfall

Arkane har många kritikerrosade spel i sitt bagage, men de har aldrig riktigt lyckats få till den försäljningssuccé som många tycker att de förtjänar. Kan vampyrjakten i Redfall bryta mönstret? Du tar dig an rollen som en av fyra vampyrjägare, utrustade med teknik och övernaturliga krafter, i antingen singel- eller flerspelarlägen, och sedan jaga blodsugarna i den lilla staden Redfall.

Lanseringsdatum: första halvan av 2023

Utvecklare: Arkane Studios

Plattform: Pc, Xbox Series X/S

12. Baldur's Gate III

Baldurs Gate III visades upp för första gången under Googles Stadia presentation 2019, och året därpå släpptes de inledande delarna av spelet i så kallad "early access". Efter en utvecklingstid, som varat längre än Stadias livstid, har nu rollspelsmästarna hos Larian Studios äntligen avslöjat lanseringsdatumet för denna efterlängtade uppföljare. Eller har de det? Vi har fått en lanseringsmånad. Det har också avslöjats att röstskådespelaren och rollspelskändisen Matthew Mercers röst kommer att dyka upp i spelet.

Lanseringsdatum: augusti 2023

Utvecklare: Larian Studios

Plattform: Pc

13. Final Fantasy VII Rebirth

Återutgivningen av Final Fantasy VII var under sin långa utvecklingstid något av det mest efterlängtade i spelvärlden. När det sedan avslöjades att spelet skulle bli en trilogi var det rätt många som blev besvikna. Slutet i den första delen i trilogi skilde sig en hel del från originalet och lämnade många med obesvarade frågor. Nu är det förhoppningsvis snart dags att få vissa av dem besvarade.

Lanseringsdatum: fjärde kvartalet 2023

Utvecklare: Square Enix

Plattform: Playstation 5

14. Armored Core VI: Fires of Rubicon

Elden Ring blev nog nästan en större succé än vad From Software själva kunde anat. Svårighetsgraden, som de hyllats för, höll nog många borta från spelet, men den öppna världen i Elden Ring ändrade på detta. Nu återvänder de till sina rötter med robotaction i Armored Core-serien, och vi får se om det blir en liknande succé som Elden Ring. För vem gillar inte massiva robotar?

Lanseringsdatum: 2023

Utvecklare: From Software

Plattform: Pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

15. Assassin's Creed Mirage

Efter tre massiva äventyr i det antika Egypten, Grekland och vikingatida England återvänder nu Assassins Creed-serien till sina rötter, både geografiskt och men också vad gäller spelstil. Det ska vara ett mindre och mer fokuserat äventyr, i stil med de äldre delarna i serien. Ett mindre äventyr är nog precis vad serien behöver, att Ubisofts spel börjat bli alldeles för stora, men tomma på innehåll, har många klagat på.

Lanseringsdatum: 2023

Utvecklare: Ubisoft Bordeaux

Plattform: Pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

16. Dragon Age: Dreadwolf

Även Bioware har mycket att bevisa. Mass Effect: Andromeda var fullt med buggar och animationer som väckte mardrömmar till liv på helt fel sätt. Anthem kan inte beskrivas som något annat än en flopp. Dragon Age: Dreadwolf var ursprungligen tänkt att delvis vara ett flerspelarspel, men efter fiaskot med Anthem och succén för Star Wars Jedi: Fallen Order gjordes spelet om till ett renodlat singelspelarrollspel i gammal Bioware-anda.

Lanseringsdatum: 2023?

Utvecklare: Bioware

Plattform: Pc, Playstation 5, Xbox Series X/S

17. Marvel's Spider-Man 2

Spider-Man har haft en riktig guldålder på bio de senaste åren, och likaså inom spelvärlden. Är det en sak ett Spider-Man spel måste lyckas med är det nätsvingandet, något Insomniac lyckades perfekt med i både Marvel’s Spider-Man, och mini-uppföljaren Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Den här gången möter vi både Peter Parker och Miles Morales som spindelmän, när de tar sig an Venom och Kraven.

Lanseringsdatum: 2023?

Utvecklare: Insomniac Games

Plattform: Playstation 5