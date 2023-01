Under 2022 satsade Instagram mycket på videofunktionen Reels. Kanske lite väl mycket då många användare började kritisera Instagram för att inte längre vara Instagram utan någon slags kopia av konkurrenten Tiktok.

Nu säger Instagram-chefen Adam Mosseri, under en frågestund med användare, att Instagram visade användare för många videor under förra året, rapporterar The Verge.

"Jag tror att vi överfokuserade på video under 2022 och pushade rankning för mycket och helt enkelt visade för många videor och inte tillräckligt mycket foton.

Enligt Adam Mosseri ska Instagram nu jobba på att hitta en bättre balans mellan foton och videor på tjänsten och säger sig vara på god väg att lyckas.

"Saker som hur ofta någon gillar en bild kontra en video och hur ofta någon kommenterar på bilder kontra video är nu ungefär samma", säger Adam Mosseri.

