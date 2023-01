Twitter har återigen ändrat hur flödet fungerar, och användare kan nu igen själva ange vilket flöde de vill ha som standard. Valet står mellan det nyligen introducerade “For you”-flödet, där algoritmen styr vad som visas, eller “Following”-versionen som visar Tweets från de man följer i kronologisk ordning.

Were any of you (all of you) asking for your timeline to default to where you left it last?



Starting today on web, if you close Twitter on the “For you” or “Following” tabs, you will return to whichever timeline you had open last. iOS and Android coming soon! https://t.co/uKz9DpNRux