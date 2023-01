Tjänster för att skapa och redigera bilder med hjälp av ai har fullkomligt exploderat. Och så kraftfulla som ai-tjänsterna blivit sjunger nog de klassiska stock-foto-sajterna på sista versen.

Ai-generera bilder

Generellt fungerar alla ai-tjänsterna på samma sätt: Skriv in en textprompt som beskriver vilken bild som ska genereras, tryck på enter, vänta på magin och – boom! Din fotorealistiska bild av en man som röker en morot i motljus på det glada 20-talet är klar.

Eller så laddar du upp en egen bild och ber ai:t göra om den till en tecknad version i pixarstil. Vips har du en kul profilbild.

Vi har snabbtestat några av de hetaste tjänsterna som du kan testa gratis och som inte kräver någon installation av mjukvara, mer än möjligtvis appen Discord.

Samma prompt för att generera bilder har använts i samtliga tjänster: ”3d generated cat with a hat playing banjo in the jungle”.

Alla tjänsterna kan dock genera nya varianter i mängder tills du är nöjd (om du betalar för dem), så vad du får beror antingen på slumpen, eller hur bra du är på att utforma textprompter.

Denna bild laddades upp till alla tjänsterna, med varierat resultat.

En bild på min vackra nuna laddades också upp för att se hur de olika tjänsterna hanterade den.

Obs: Endast gratisversionerna är testade. Premiumversionerna är ofta bättre och inkluderar fler redigeringsmöjligheter.

1. Midjourney

För att använda Midjourney måste du ha ett Discord-konto. Du kan sedan välja att köra i appen eller via webben på midjourney.com/app. Det är knepigare att komma igång med denna tjänst om du inte är van vid Discord (här kan du läsa en instruktionsguide), men det är helt klart värt att lära sig. Resultatet blir väldigt bra och detta är en av de bästa, lättillgängliga, tjänsterna du kan använda i dag.

Så här tolkade Midjourney vår textprompt "3d generated cat with a hat playing banjo in the jungle".

Antingen så skriver du in en textprompt, eller laddar upp/länkar till en bild och skriver hur du vill att den ska förändras. I bilden nedan lade jag bara till ”Pixar style” efter bildadressen. Detta generar sedan fyra alternativa bilder som du kan välja att skala upp och utveckla vidare med nya prompter. Riktigt bra för att ta fram snygga och roliga profilbilder.

... och så här vacker blev jag när Midjourney gjorde om min bild "Pixar style".

Den enda egentliga nackdelen är att om du inte har en privat server med Midjourney-botten som genererar bilderna, måste du använda någon av de publika servrarna. Det betyder att alla som är inne kan se vad du skapar. För att jobba privat mot Midjourney krävs en prenumeration.

Du kan skapa 25 fria bilder (förnyas inte varje månad), därefter krävs en prenumeration.

Pris: 10, 30 eller 60 dollar per månad beroende på nivå. 8, 24 eller 48 dollar om du väljer ett helt år.

Sajt: midjourney.com

Ofta väldigt bra resultat

Går att generera olika bildformat, inte bara kvadratisk

Kräver appen Discord

2. Night Café

Så här tolkade Night Cafe vår textprompt. Skön djungelbokenkänsla, men inte så 3d. Och är fjärde bilden en katt eller Mowgli?

Kul filter, men inte så likt.

En funktionsrik ai-tjänst som låter dig skapa bilder med många olika alternativa metoder: Stable diffusion, Open AI (Dall-E 2), Clip-guided diffusion, eller vqgan+Clip. Night Cafe ger dig massor av möjligheter att ta fram och förbättra bilder du redan skapat. Om du generat en bild kan du sedan utveckla den genom att lägga till ytterligare en prompt eller välja fördefinierade filterprompter.Det går förstås även att utgå från en egen bild, men det är inte helt enkelt att få till ett bra resultat. Om det är tjänsten eller jag som är dålig är oklart. Så här blev min bild med det förvalda Studio Ghibli-fitret. Inte jätteimponerande...Gratisversionen ger dig fem krediter, vilket räcker till att skapa fyra versioner av en prompt fem gånger. Eller tio enskilda bilder. Du får tre extra credits om du skapar ett konto. Det går även att tjäna credits genom att dela i sociala medier och liknande.

Pris: Pro från $9,99 (cirka 100 kronor) i månaden med 200 krediter. Du kan också köpa enbart krediter.

Webbsajt: creator.nightcafe.studfiio

Många valmöjligheter för att tweaka genereringen av bilder.

Svårt at få till bra bilder som utgår från riktiga foton.

3. Fotor

Så här tolkade Fotor vår prompt.

En omfattande tjänst för att både skapa ai-generade bilder, samt redigera befintliga bilder du laddar upp. Nackdelen är att antalet gratisbilder som inkluderas är väldigt få, så du har bara två prompter på dig att skapa något.Nu säger jag inte att du ska missbruka systemet, men då ingen verifiering av epost krävs är det i skrivande stund möjligt att registrera hur många fejkadresser som möjligt…

Tjänsten i sig är enkel att använda och till skillnad från populära tjänsten Dall-E 2 har du massor av valmöjligheter för att få till de perfekta bilderna. Till exempel filter för stil (anime, oljemålning, med mera), ljuseffekter och till och med komposition. Och så här vacker blev jag.

Planerar du att skapa många ai-bilder kommer du att behöva premiumkonto. Gratis provperiod finns som tur är, så du behöver inte köpa ai-grisen i säcken.

Pris: 7,49 euro (cirka 80 kronor) per månad, eller 2,83 euro (cirka 30 kronor) om du betalar för ett helt år.

Webbsajt: fotor.com

Skapar snygga profilbilder

Gratis provapå-period

Genererar bara två bilder åt gången i gratisversionen

Rörig sajt

Väldigt få bilder ingår i gratisversionen

4. Dall-E 2 (Open AI)

En enkel och popular tjänst som låter dig generera bilder utifrån textprompter eller uppladdade egna bilder. Inte lika avancerad som många av de andra tjänsterna i den här listan, men generös med gratisbilder (15 x 4 bilder per månad) och relativt billigt att fylla på med krediter. 150 kronor ger dig 115 krediter. En textprompt genererar fyra bilder och kostar en kredit.

Så här genererade dall-e 2 vår textprompt.

Det finns inga färdiga filter att välja, istället får du beskriva allt i textpromten. Exempelvis ”painting of astronaut in the style of Picasso” för att styra vilken stil ai:t ska följa. När du genererat ett set med fyra bilder kan du välja att utveckla bilderna ytterligare om du inte är riktigt nöjd

Och så plötsligt var jag Moderat kommunalpolitiker.

För att använda tjänsten behöver du registrera ett konto och verifiera via sms.

Pris: Från 150 kronor för 115 krediter.

Sajt: openai.com/dall-e-2/

Enkel att använda

Genererar endast kvadratiska bilder

Få möjligheter att tweaka input utöver text

5. Starry AI

Så här tolkades prompten "3d generated cat with a hat playing banjo in the jungle".

Jag känner inte igen mig själv längre. Vem är jag egentligen?

Starry AI är väldigt enkel att använda. Bara att skriva in en prompt och välja om du vill lägga till ett förvalt filter, samt några få andra funktioner. Till exempel kan du välja om ai:n ska hämta inspiration från fotografier eller konstverk.Starry AI känns klenare än de andra tjänsterna, men det kan också vara så att premiumversionen är bättre. Många funktioner är låsta om du bara använder dina gratiskrediter. Tveksamt om den här tjänsten är värd att betala för. Lek runt med gratiskrediterna först.12 dollar för en månad, 10 dollar per månad (3 mån), eller 8 dollar per månad (12 månader). Går även att köpa enbart krediter.

Olika bildformat

Enkel att använda

Många funktioner är låsta till prenumeration

Riktigt dålig på att göra om uppladdade bilder

