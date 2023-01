Nu är det möjligt för Tiktok-användare att öppna upp sina inkorgar så vem som helst kan skicka direktmeddelanden till dem, rapporterar The Information via 9 to 5 Mac.

Tidigare begränsades direktmeddelanden till de som följde varandra på plattformen eller synkat in sina Facebook-vänner.

Funktionen ska sedan tidigare testats i november med en begränsad skara användare.

