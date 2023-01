Netflix succéserie, får man minst sagt konstatera, Stranger Things fortsätter att locka ögonglober framför tv-apparaterna. År 2022 blev det utan större konkurrens den mest streamade serien i USA, rapporterar Nielsen. På andra plats kom NCIS, med 38,1 miljarder minuter.

All time high-rekordet håller dock klassiska serien The Office, som under pandemiåret 2020 samlade ihop 57,1 miljarder streamingminuter. Den serien har dock betydligt fler avsnitt, 192 mot 34 för Stranger Things.

