Enligt uppgifter till IGN så kommer varken Microsoft, Sony eller Nintendo att delta under årets upplaga av E3-mässan.

Värt att notera är att Sony inte varit en del av mässan under flera år och att även Microsoft i det senaste hoppat över mässan för att istället visa upp sina spel i Microsoft Theater, som ligger i närheten av Los Angeles Convention Center där E3 hålls.

Enbart Nintendo var med på mässgolvet under 2019, vilket var den senaste E3-mässan på plats. Mässan ställdes in 2020 på grund av coronapandemin, under 2021 ägde den rum online och under 2022 ställdes mässan in helt.

Årets E3-mässa är planerad att äga rum 13-16 juni.

