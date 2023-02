Enligt källor till Bloomberg så har EA lagt ner ett spel som var baserat på både Apex Legends och Titanfall.

Spelet ska varit under utveckling under EA-utvecklaren Respawn Entertainment, som även ligger bakom just Apex Legends och Titanfall.

Teamet bestående av omkring 50 personer ska nu omfördelas på andra EA-projekt. Hittar företaget inga nya positioner till dem kommer de sägas upp med avgångsvederlag.

EA själva har avböjt att kommentera uppgifterna.

