Pc-versionen av The Last of Us: Part 1 har försenats. Spelet som ursprungligen skulle släppts till pc den 3 mars 2023 är nu planerat att släppas 28 mars 2023.

Utvecklaren Naughty Dog skriver att till följd av The Last of Us popularitet den senaste tiden, bland annat i form av HBO:s tv-serie baserad på spelet, så vill studion se till så pc-släppet blir så bra som möjligt.

"Dessa ytterligare veckor kommer låta oss se till så den här versionen av The Last of Us lever upp till era, och våra, förväntningar".

The Last of Us: Part 1 släpptes ursprungligen i september 2022 till Playstation 5. Spelet är en remake av originalet som släpptes under 2013 till Playstation 3.

