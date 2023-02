Det var för musiken hon skrev till expansionen Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, som Stephanie Economou plockade hem den allra första Grammyn för ”Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media” under den 65 Grammygalan.

I sitt tacktal tog hon upp att många kämpat länge för att få kategorin att bli en del av musikgalan. ”Tack för att ni erkänner och bekräftar kraften i spelmusik” avslutade hon med.

Watch composer @StephEconomou win a GRAMMY for their work on "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarök." 🎶



👏 "Thank you for acknowledging and validating the power of video game music," Economou said. #GRAMMYs https://t.co/7MI2Rxgwcd