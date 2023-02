Samus Arans introduktion till 3d-grafik och ett förstapersonsperspektiv har fått en remaster. Det rör sig om en hd-version av Nintendos hyllade sci-fi äventyr från 2002. I de tidigare spelen i Metroid-serien fick prisjägaren hålla sig till två dimensioner, men i och med Metroid Prime öppnades även den tredje dimensionen upp för henne.

Den digitala versionen av Metroid Prime Remastered släpptes strax efter sändningen igår kväll, och fysiska exemplar av spelet släpps i butik den 22 februari. Annat som Nintendo visade upp var bland annat en ny trailer för The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, och ett flertal klassiska spel som blir tillgängliga till tjänsten Nintendo Switch Online.