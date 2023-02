Nintendo Switch Online-användare får nu tillgång till en samling med både Game Boy och Game Boy Advance-spel.

Samtliga användare får tillgång till Game Boy-samlingen som innehåller klassiker som Kirby's Dream Land, Metroid 2 - Return of Samus och Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins.

Spelen går att spela offline och med olika skärmstilar från Game Boy, Game Boy Pocket och Game Boy Color. De har nu också sparfunktioner och vissa av dem, som Tetris och Game & Watch Gallery 3, går att spela online.

Användare som köpt Nintendo Switch Online + Expansion Pack-medlemskapet får också tillgång till Gameboy Advance-samlingen med spel som The Legend of Zelda: The Minish Cap, Mario & Luigi: Superstar Saga, Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3 och Kuru Kuru Kururin. Spelen kan spelas offline och har sparfunktioner, olika skärmfilter samt onlinelägen för spel som Mario Kart: Super Circuit.

Flera Game Boy och Game Boy Advance-spel kommer läggas till under året.