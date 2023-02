Steams Next Fest är här igen! Evenemanget kan beskrivas som en digital mässa där hundratals indiespel som ska komma till pc under det kommande året visas upp. Måndag kväll tar det hela slut, så det är smått omöjligt att hinna prova på allt. För att hjälpa dig hitta guldkornen har vi rotat igenom utbudet och valt ut några som kan vara värda att prova på.Här är 15 demos från Steam Next Fest som du inte får missa, utan någon inbördes rankning:

Cyclo Chambers

Foto: Hobofeller

Vampire Survivors har med sin unika tagning på top-down shooter genren lyckats toppa en hel del listor. Det är tydligt var Cyclo Chambers tagit sin inspiration från, med automatiskt skjutande, roguelite mekaniker, och vapen och föremåls om kan kombineras dynamiskt. Med en sockersöt design och tio karaktärer att prova på, kan Cyclo Chambers bli nästa stora hit.

Länk till Cyclo Chambers

Pirates of Pangea

Foto: Pangea Game Studios

Kommer du ihåg scenen från en av Pirates of the Caribbean filmerna där de slänger ett flaskskepp i havet, och det förvandlas till full skala igen? Det är den typen av känsla vi får här. Bygg ditt skepp, utforska de magiska haven, strid på land och till havs och klura ut ett mysterium i Bermudatriangeln.

Länk till Pirates of Pangea

Whisker Squadron: Survivor

Foto: Flippfly LLC

Det här spelet försöker inte ens dölja att den tagit inspiration från Starfox-spelen. Antropomorfiska katter styr rymdskepp genom miljöer som har en hel del likheter med ljudvisualiseringarna från gamla Windows Media Player. Diket du flyger, som hämtat från Dödsstjärnan, är oändligt, likaså fienderna i den, så förbered dig på att försöka slå rekord gång på gång.

Länk till Whisker Squadron: Survivor

Dark Tree

Foto: A17 Studio

Det kommer dröja ett bra tag innan vi får se Hades II, så det här demot kan vara något att prova på under tiden. Dark Tree har riktigt vackra (och mörka) miljöer som fyller dess värld och handling. Det bjuds även på Diablo-aktiga strider, där olika stilar, vapen och diverse uppgraderingar kan underlätta väntan på Hades II, särskilt med vänner i samarbetsläget.

Länk till Dark Tree

Card Crawl Adventure

Foto: Arnold Rauers

Card Crawl Adventure är en uppföljare till ett några år gammalt utmärkt mobilspel. Bygg ihop små kortlekar och använd din lek strategiskt. Korta spelstunder och sättet du lägger ut din lek lägger till en unik twist på den vanliga slumpmässigheten i kortlekar.

Länk till Card Crawl Adventure

Phantom Brigade

Foto: Brace Yourself Games

Föreställ dig att du tar ett strategispel med mechstrider, och blandar det med en... videoredigerare? Phantom Brigades dragning ligger i att du kan förutse dina fienders rörelser de närmaste sekunderna, låta din enhet agera därefter, och sen spela upp striden igen för att analysera för framtida strategier. Självklart finns det även massa robotdelar för att bygga en egen trupp mechas.

Länk till Phantom Brigade

Shadows of Doubt

Foto: ColePowered Games

Ett detektivspel av den gamla skolan, i en cyberpunkvärld med voxelgrafik. Shadows of Doubt är i stort sett hur Blade Runner skulle se ut i Minecraft. Utöver det vanliga utredandet och pistolviftande eldstrider, så kan du också göra en egen konspirationstavla och väva ett nät av garn och häftstift, helst ska du även skrika om Pepe Silvia när du håller på.

Länk till Shadows of Doubt

Slopecrashers

Foto: byteparrot

Det här spelet är en mix av gammaldags snowboardspel som SSX och de tokiga bilstriderna från Mario Kart. Alla tävlande är gulliga smådjur, som pingviner, lemurer och kycklingar som far runt på stekpannor. Vad mer kan du önska dig? Inget är svaret.

Länk till Slopechrashers

ServiceIT

Foto: picture4u

Läser du vår systersajt PC för Alla, så är det inte helt omöjligt att du har viss erfarenhet av att handskas med lödkolvar. Vill du bevisa det? I ServiceIT tar du dig an rollen som en elektronikreparatör, du får laga prylar, bygga datorer och serva IT-nätverk. Du behöver också hantera ditt företag, bland annat behöver du anställa personal för att expandera.

Länk till ServiceIT

Spirited Thief

Foto: Koi Snowman Games

Inbrott har en lång tradition i fantasyspel, men i Spirited Thief är det hela grejen. Det är inte några enkla rån det rör sig om heller: du kommer behöva planera din kupp in i minsta detalj tillsamman med din spökkompis, och sen bryta dig in och undvika vakter och fällor i turordningsbaserat gameplay.

Länk till Spirited Thief

Karagon

Foto: Tbjbu2

Det här spelet tar ogenerat inspiration från Ark och andra liknande överlevnadsspel. Men den har även tidsresor och robotdinosaurier. Slåss mot dem, tämj dem, rid på dem och skjut på massa andra spelare. Det finns robotdinosaurier, vad annat behöver du veta?

Länk till Karagon

Book of Hours

Foto: Weather Factory

Har du någonsin undrat vad en bibliotekarie i ett magiskt bibliotek spenderar dagarna med? Book of Hours (från skaparna av Cultist Simulator) har svaret: jagandes sällsynta volymer, organiserar samlingen och förbättrar biblioteket överlag. Ja, och håller på med lite magi vid sidan av också. Det här stridsfria spelet blandar mysighet met rollspel och boknörderi.

Länk till Book of Hours

NecroNomNomNom

Foto: Pixel After Pixel

Lovecraftiansk skräck är baserad på rädslan för det vi inte kan förstå, den sakta krypande rädslan för gudar och monster bortom vår värld som inte bryr sig om vår ynkliga, korta tillvaro. Men tänk om alla de där slemmiga, äckliga styggelserna vore... sexiga? I den här visuella romanen går du på dejter med fasansfulla väsen som vi människor inte är tänka att förstå, där du bland annat måste lista ut vilket vin som passar bäst till grillad shoggothtunga.

Länk till NecroNomNomNom

Gestalt: Steam & Cinder

Foto: Metamorphosis Games

Castlevania i steampunkstil. Okej, det kanske var kanske lite väl förenklat: Gestalt försöker förnya det hela med att enkelt låta dig byta mellan närstrid och skjutande, men en snabb titt på spelets imponerande pixelart avslöjar att någonstans i spelets oändliga Natt, spelas det en Symfoni.

Länk till Gestalt: Steam & Cinder

My Dream Setup

Foto: Campfire Studio

Om du någonsin dreglat över andras “Battlestations” på Reddit, är detta spelet för dig. Fyll ditt rum med bekvämligheter likt Unpacking, och oroa dig inte över budgeten för prylar och pc-tillbehör. Den är oändlig. Du kommer kanske aldrig ha råd med en 60 tums ultrawide OLED skärm i det verkliga livet, men i det här spelet kan du skaffa en som passar perfekt med din spelfåtölj.

Länk till My Dream Setup

Översatt och bearbetad av Kristian Kask.