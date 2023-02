I september drog brittiska Competition and Markets Authority igång en djupare granskning av Microsofts föreslagna köp av Activision Blizzard för över 750 miljarder kronor, efter att en mer ytlig granskning kom fram till att förvärvet riskerar hämma konkurrensen på tv-spelsmarknaden på lång sikt.

Nu har konkurrensmyndigheten publicerat sitt slutgiltiga beslut, och slår fast att köpet om det går igenom enligt planerna kommer leda till högre priser och minskat utbud för brittiska spelare, rapporterar The Guardian. Om köpet ska tillåtas måste Microsoft och Activision Blizzard vidta åtgärder som garanterar fortsatt konkurrens.

Myndighetens förslag på åtgärd är att knoppa av Call of Duty till ett nytt fristående bolag, alternativt hela Activision (men inte Blizzard). Åtgärder som ett kontrakt som tvingar Microsoft att fortsätta ge ut Call of Duty på konkurrerande plattformar som Playstation kan också vara aktuella, men CMA skriver i sitt beslut att det finns en risk att de inte efterföljs och att mer absoluta åtgärder är att föredra.

Förvärvet är också under utredning i både EU och USA, och professor Anne Witt på EDHEC Business School säger till The Guardian att om CMA stoppar köpet kommer det inte kunna genomföras, om företagen inte vinner en överklagan. Om det däremot lyckas övertyga Microsoft att knoppa av Call of Duty lär det räcka för att även övertyga amerikanska och europeiska konkurrensutredare.