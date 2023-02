Nintendo hade mycket nytt att visa upp under sitt cirka 40 minuter långa Nintendo Direct-event som strömmades live under onsdagkvällen. Förutom Game Boy-spel till Switch Online och en Metroid-överraskning släpptes en rad nya trailers för kommande spel upp.

Advance Wars – strategispelet som är en remake of Advance Wars 1 och 2 släpps 21 april.

Metroid Prime: Remaster – ett av de bästa spelen till Gamecube. Redan ute digitalt.

Pikmin 4 – Nintendo avslöjar att släppdatumet är 21 juli, och visar i den nya trailern upp en ny ”hundliknande varelse” som hjälper pikminerna.

Samba de Amigo – musikspel som använder joycon-kontrollernas rörelsesensorer.

Splatoon 3 expansionspaket: Inkopolis / Side Order – Nintendo kommer släppa det första expansionspaketet för Splatoon 3 i två vågor: Först retrobanan Inkoplis från det första spelet i serien, och sedan en ny solokampanj kallad Side Order.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – i den nya trailern får vi äntligen ledtrådar om vad storyn i den efterlängtade uppföljaren till Breath of the Wild kommer handla om.