I och med Microsofts försök att köpa Activision Blizzard har företaget, och dess konkurrenter, behövt lämna in diverse siffror till myndigheter i de marknader köpet behöver godkännas i. I en rapport från Storbritanniens Competition and Markets Authority (CMA) avslöjade Microsofts siffror att den vanliga försäljningen av spel som finns på tjänsten Game Pass minskar mätbart under tolv månader efter lansering.

Exakt hur mycket försäljningen kannibaliseras av inklusionen på prenumerationstjänsten nämns inte i rapporten, den lilla biten är märkt redacted. Som Gamesindustry.biz luskat fram är det stora här att dessa siffror går emot Xbox-chefen Phil Spencers uttalande från 2018, då han sa att spel på Game Pass ökar i försäljning tack vare sin närvaro på tjänsten.

Att försäljningen minskar känns ju inte direkt ologiskt. Spelpriser håller på att öka och vet du att du inte kommer spendera mer än en månad med ett spel är ju en månads Game Pass-prenumeration det klart bättre valet för plånboken. Frågan är huruvida spelutvecklare vill ha sina spel på tjänsten i framtiden. Kommer Microsoft behöva öka kompensationen till dem? Kommer det att öka prislappen för Game Pass?

IDG News