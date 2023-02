Innan du kan göra dina egna bilder med Midjourney behöver du skapa ett konto på meddelande-tjänsten Discord. När du har fixat det går du in på Midjourneys officiella server på Discord och väljer en kanal som börjar med ”newbies-”. I meddelandefältet skriver du sedan ”/imagine prompt” eller väljer ”/imagine”-kommandot från kommandomenyn. Nu kan du skriva på engelska en kort beskrivning av vilken typ av bild du vill ha, exempelvis:

A renaissance painting of an old bald man with a white beard holding a turtle

Du får vänta omkring en minut på ditt resultat. Eftersom det är flera som skriver i ”newbie”-kanalen samtidigt får du leta bland de bilder som andra genererar. Det kan krävas skrollande innan du hittar din bild.

När Midjourney är klar med sin magi, får du fyra versioner. Är du inte nöjd med någon av bilderna kan du trycka på den blå knappen med pilar så får du fyra nya bilder.

Knapparna U1–U4 skalar upp bilderna till högre upplösning, och V1–V4 genererar versioner av bilden med smärre förändringar. Bild nummer två ser ut att ha lyckats bäst med sköldpaddan, så jag testar att generera fyra nya versioner av den genom att trycka på V2.

Bild två ser mest lovande ut så jag förstorar den med U2-knappen.

Som du ser har Midjourney i och med uppskalningen gjort ytterligare förändringar i bilden. Sköldpaddans huvud är mer detaljerat och den har fått ett ben till. Skulle du inte gilla förändringarna kan du gå tillbaka och göra nya uppskalningar.

Är du nöjd med bilden kan du klicka på den och sedan välja ”öppna i webbläsare”. Därefter högerklickar du på den och väljer att spara. Nu har du en bild som är 1 024 x 1 024 pixlar stor i 72 dpi, som du kan jobba vidare med i Photoshop eller använda som den är.

Du får alternativen att skala upp den på andra sätt, Light Upscale Redo och Beta Upscale Redo. Beta Upscale Redo ger en bild med den högre upplösningen 2 048 x 2 048, men det alternativet brukar ge sämre detaljering i bilden, standarduppskalningen är oftast bäst. Vill du ha en större bild för att exempelvis skriva ut på fotopapper behöver du istället pröva dig fram med något av de ai-baserade uppskalningsprogram som finns. Om du redan har Adobe Lightroom kan du öppna bilden där, högerklicka på den och välja ”Förbättra…” så får du en bild som är 4 096 x 4 096 i 240 dpi.

Välj dina ord

För att få de resultat du är ute efter krävs en del testande med olika ord som kan ge olika effekt, och det finns alltid en stor slump med i bilden. Ord som ”photo realistic”, ”hyper detailed” och ”hyper realistic” kan förbättra ditt resultat, och ”bokeh” brukar ge den typiska bokeh-effekten där huvudobjektet är skarpt i fokus medan bakgrunden är oskarp.

Det finns även ett antal fasta parametrar du kan variera. De inleds med två minustecken. ”--aspect 2:3” eller ”--ar 2:3” ger till exempel bildförhållandet 2:3. Det här ger en bild på 1 024 x 1 536 pixlar, så du får alltså fler pixlar på köpet. Det största bildförhållandet du kan ange är 2:1 eller 1:2. ”--quality” eller ”--q” kan sättas till värdena .25, .5, 1 eller 2. Förinställningen är 1.

Vi testar prompterna:

Swedish lady in a city street, --ar 2:3 --q 2

Photo realistic Swedish lady in a city street, bokeh, hyper detailed, hyper realistic, --ar 2:3 --q 2

Den högra bilden ligger närmare det önskade resultatet.

Med hjälp av beskrivande ord och parametrar går det alltså att styra resultatet åt det håll du vill. Men du kan behöva pröva många gånger innan resultatet blir som du tänkt dig.

Illustrationer

Ett annat område som Midjourney kan vara användbart på är illustrationer. Ett sätt att få en mer sammanhängande stil och färgskala är att låta Midjourney inspireras av någon fotograf eller konstnär. Jämför prompterna:

illustration of a US fighter jet, clouds in the sky and one white balloon in the background, --s 750 --c 100 --q 2

illustration of a US fighter jet, clouds in the sky and one white balloon in the background, in the style of Ray Caesar, --s 750 --c 100 --q 2

Bilden till höger har lånat inspiration från Ray Caesar. Parametrarna --s 750 (--stylize) och --c 100 (--chaos) anger hur kreativt Midjourney förhåller sig till prompten. Stylize ska ha ett värde mellan 0–1 000 och Chaos ett värde mellan 0–100, där högre värden ska ge mer varierande och stiliserade resultat, men förhålla sig mer fritt till prompten. Ray Caesar-prompten ger även mer varierade resultat, som detta:

Håll fingrarna borta!

Det som Midjourney och andra program är sämre på i dagsläget är tår, fingrar, tänder och ord. Det kan bli hur som helst och resultatet går sällan att använda (om du inte kan justera det i Photoshop). Du kan försöka få bort det ur bilden med parametern No (--no fingers) men det lyckas inte alltid.

Det finns ytterligare en handfull parametrar att bolla med som till exempel Seed för att få liknande resultat mellan olika renderingar och du kan även ange vilken av dina instruktioner i prompten som är viktigast med hjälp av dubbla kolon.

Gör om dig själv

Det går också att utgå från en egen bild som du laddar upp. Det är bara att dubbelklicka på det lilla plustecknet till vänster om fältet där du skriver prompten. Välj din fil och tryck på Retur. Nu laddas din bild upp, och du kan skriva /Imagine prompt som vanligt och sedan dra in din bild i prompten. Därefter beskriver du hur du vill att bilden ska förändras.

Med kostym i en grupp blev bilden såhär:

Det går också att automatiskt blanda två bilder. Skriv ”/blend” så kan du dra och släppa bilder som sedan blir en ny komposition.

Första 25 gratis

Du får göra cirka 25 bilder gratis i dagsläget. Sedan behöver du skaffa ett betalabonnemang. En stor fördel med betalabonnemangen är att du kan jobba i direktmeddelanden och inte behöver leta efter dina bilder bland alla andras på servern.

Det finns tre abonnemang: Basic, Standard och Pro. De kostar 10 dollar/månad, 30 dollar/månad respektive 60 dollar/månad om du betalar månadsvis. Betalar du årsvis får du 20 procents rabatt.

Abonnemangen baseras på hur många timmar du genererar bilder (använder gpu) i det snabba läget ”Fast Mode”. Basic ger dig 3,3 timmar/månad, Standard ger 15 timmar/månad och Pro 30 timmar/månad. Räkna med att du kan göra omkring 60 bilder på en timme. Standard- och Pro-abonnemangen låter dig även göra obegränsat med bilder i ”Relax Mode”, där du får vänta längre än en minut på att få dina bilder genererade.

Väljer du ett betalabonnemang får du dessutom använda dina bilder ”in just about any way you want” enligt Midjourney.

