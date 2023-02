Ikea planerar nu att bygga 700 laddpunkter över hela Sverige tillsammans med laddoperatören Recharge. Ikea tillhandahåller marken medan Recharge äger laddstationerna och ansvarar för installation, underhåll och drift.

Först ut är Ikea Borlänge där det just nu byggs 32 laddpunkter som planeras att vara i drift under vecka 9. Av dessa kommer 16 vara så kallade "supersnabbladdare" med en kapacitet på 150 kW, vilket innebär en uppladdningstid på 15 till 45 minuter. Något som kommer innebära att antalet snabbladdare i Borlänge mer än tredubblas. Tanken är dock att utöka det till 24 stycken supersnabbladdare per varuhus.

– Med den här satsningen blir det lättare att besöka Ikea om man har en elbil. Dessutom förstärker vi den svenska laddinfrastrukturen rejält, säger Johan Mårtensson, Fulfilment Sourcing Manager på Ikea Sverige i ett pressmeddelande.