Riot Games har under de senaste åren expanderat universumet kring sin moba-jätte League of Legends ganska kraftigt. De har både blivit nya spel, som kortspelet Legends of Runeterra och rollspelet Ruined King, men även den hyllade animerade serien Arcane, som i höstas plockade hem en Emmy för just bästa animerade serie. Nu har företaget visat upp tre ytterligare singelspelarspel i universumet som är tänkta att släppas senare i år.

Först ut är Convergence, eller CONV/RGENCE som RIot själva stiliserat det som. Spelet är ett 2d plattformsspel från utvecklaren Double Stallion. I huvudrollen ser vi Ekko, som även syntes i Arcane, som med sina förmågor att böja tiden tar sig fram igenom både Zaun och Piltover. Sommaren 2023 är tänkt för lanseringen.

I 2d-actionrollspelet The Mageseeker tar du dig fram som den pisksnärtande magikern Sylas. Pixel art-designen påminner mycket om utvecklaren Digital Suns tidigare spel Moonlighter. Redan under våren 2023 är det tänkt att spelet ska släppas.

Sist ut är Song of Nunu, ett plattformsspel från Tequila Works där alla tre dimensioner är tillgängliga för spelaren. I spelet måste League of Legends-karaktären Nunu och hans yeti-kompis Willump överleva i en frusen vildmark. Spelet är tänkt att lanseras någon gång under hösten 2023

Samtliga spel kommer få undertiteln A League of Legends Story, likt andra franchises som expanderat sina universum.

IDG News