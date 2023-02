Sony har avslöjat listan på spelen som läggs till tjänsten Playstation Plus den 21 februari. Följande spel kommer till Playstation Plus Extra och Premium:



Horizon: Forbidden West

Foto: Sony interactive Entertainment

Kommer till Playstation 4 och Playstation 5. Läs vår recension här!

The Quarry

Foto: 2K

Kommer till Playstation 4 och Playstation 5

Resident Evil 7 Biohazard

Foto: Capcom

Kommer till Playstation 4. Läs vår recension här!

Outriders

Foto: Square Enix

Kommer till Playstation 4 och Playstation 5.

Scarlet Nexus

Foto: Bandai Namco Entertainment

Kommer till Playstation 4 och Playstation 5

Borderlands 3

Foto: 2K

Kommer till Playstation 4 och Playstation 5. Läs vår recension här!

Tekken 7

Foto: Bandai Namco Entertainment

Kommer till Playstation 4. Läs vår recension här!

Ace Combat 7: Skies Unknown

Foto: Bandai Namco Entertainment

Kommer till Playstation 4. Läs vår recension här!

Earth Defence Force 5

Foto: D3 Publisher

Kommer till Playstation 4.

Oninaki

Foto: Square Enix

Kommer till Playstation 4.

Lost Sphear

Foto: Square Enix

Kommer till Playstation 4.

I am Setsuna

Foto: Square Enix

Kommer till Playstation 4.

The Forgotten City

Foto: Dear Villagers

Kommer till Playstation 4 och Playstation 5.

Utöver dessa kommer även ett gäng äldre “klassiker” till Playstation Premium:

The Legend of Dragoon

WIld Arms 2

Harvest Moon: Back to Nature

Destroy All Humans!