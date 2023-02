Testad produkt: Lenovo Thinkphone by Motorola

Pris: 9 990 kronor hos Lenovo

Bland pc-datorer finns det en tydlig uppdelning mellan datorer för konsumenter och företag. Egna modeller med speciella funktioner och teknik, egen version av Windows, och ofta sålda med serviceplaner. På mobilsidan är det mer sällsynt. Samsung har Enterprise Edition-version av utvalda modeller, med extra säkerhetsmjukvara och servicetjänster. Men det är i grund och botten samma mobiler. Nya Thinkphone som säljs av Lenovo är ett mer ambitiöst försök att bygga företagsmobil.

Det märks vad Thinkphones huvudfokus är, ett företag som redan är Lenovo-kund får ut mer av den än oss vanliga konsumenter. Det finns ändå tillräckligt mycket intressant här för att inte avfärda den helt. Komfort, tålighet, batteritid och en del bonusfunktioner lockar. Den måttliga kameran och prestanda som ligger steget efter årets nya toppmodeller gör dock att den är svår att rekommendera för alla.

Snygg skärm och bra ljud

Testad mot vatten och fall

Bra batteritid Negativt Inte imponerande kamera

Förra generationens prestanda

Det är oklart vad telefonen egentligen heter och vem som är den officiella leverantören. Den kallas ofta för Lenovo Thinkphone och har av Lenovo presenterats som en Lenovo-produkt. Men den är utvecklad tillsammans med Lenovo-ägda Motorola.

Till svenska kunder säljs den i alla fall än så länge bara via Lenovos webbshop, även om den är på väg ut till butiker. Det här är främst en mobil som större företag är tänkta att köpa in och utrusta alla sina anställda med. Anställda som då troligen också har Thinkpad-, Thinkbook- eller Thinkstation-datorer på jobbet. Men enskilda kunder kan också köpa den, både för jobbet och privat.

Lenovo-stil på flera sätt

Designen har element direkt hämtade från Lenovos laptops, med en kolfiberliknande yta på baksidan istället för plast eller glas som i de flesta andra mobiler. Jag uppskattar verkligen den bekvämt lena ytan, som både ger den ett bra grepp och gör oron för att tappa och spräcka den mindre. På framsidan har den Gorilla Glass Victus, så även där är den godkänt tålig. Konstruktionen har testats för fritt fall enligt standarden mil-std-810h och ska tåla att tappas från 1,25 meter. Den är också ip68-klassad för bra vattentålighet.

Unikt materialval, och en bekväm form.

Telefonen har till och med samma mönster som många av Lenovos laptops samt en logga med samma design. På sidan sitter förutom vanlig på-knapp och volymkontoll också en röd knapp som kan ställas in till att öppna en valfri app, eller till exempel starta en röstinspelning.

Det är en påkostad och kraftfull smartphone, men inte extrem-dyr. Priset ligger på 9 990 kronor, och för det får du det mesta du kan förvänta dig av en mobil i premiumklass. Den konkurrerar dock inte riktigt med toppmodellerna som släppts tidigare, utan är snarare på 2022 års nivå. Systemkretsen är Snapdragon 8+ gen 1 istället för senaste gen 2, och skärmen är inte så extremt ljusstark som en del av de senaste, även om den fortfarande kan skina med en bra bit över 1 000 cd/m2, vilket bör räcka i nästan alla situationer.

Skärmen har också upp till 144 Hz bildfrekvens, fast i dess automatiska autoläge växlar den själv mellan 60 och 120 Hz efter behov. Vem som då har behov av att manuellt pressa upp frekvensen till 144 Hz och dra extra mycket batteri har jag ingen aning om. 120 Hz är redan utmärkt. Du kan välja mellan ”naturlig” och ”mättad” färgpalett, vilket ungefär verkar motsvara srgb och dci-p3, och du kan justera färgtemperaturen manuellt. Mer avancerad funktion som färgtemperatur anpassad till omgivande ljus får du inte.

Det är en bra skärm till det mesta, skarp text i dokument, detaljerade och överlag korrekt återgivna foton, livfulla färger samt hdr i film och spel. Du får också välbalanserade stereohögtalare, med rätt fyllighet i mellanregister och bas. Dolby Atmos-stöd och möjlighet till detaljerade egna ljudinställningar finns.

Den färgstarka oled-skärmen är en av höjdpunkterna.

Bra batteri, halvbra kamera

Med 5 000 milliamperetimmars batteri, möjlighet till både snabb usb-laddning och trådlös laddning bockar den av det mesta som kan begäras i batteriväg. Och du kan använda Thinkphone länge. Jag strömmar nästan Youtube-video ett dygn nonstop. Under blandad användning räcker den för mig från tidig morgon till sen kväll med tillräckligt över för att inte behöva plugga in den för nattladdning. Enstaka appar och kamera kan dock sluka batteri snabbare.

Kameran är telefonens svagaste del. Det är mer en kamera i övre mellanklass än vad jag förväntar mig av en premiummobil. Du får en beprövat bra 50-megapixelsensor i huvudkameran, som tar stabilt bra bilder i dagsljus, men när skymningen faller på börjar både fokus och färgbalans bli mer ojämn än vad jag tycker är okej i en så här dyr telefon. Sen får du en 13-megapixels vidvinkel som tappar ännu mer i kvalitet när det blir mörkt. Den har i alla fall autofokus och kan därmed användas även för helt okej makrofotografering. Tredje linsen på baksidan rymmer en djupsensor för att hjälpa till med porträttbilder.

Selfie-kameran är en mer positiv upplevelse. Skarp, lätthanterad och med bra ljusintag är den utmärkt för videosamtal. Det och bra inbyggda mikrofoner gör att du kan ge ett proffsigt intryck på Skype, Teams och Zoom även i mobilen. Har du just en Thinkpad-dator ska du på ett enkelt sätt kunna utnyttja kameran som webbkamera till datorn. Du ska också lätt kunna sätta upp wifi-hotspot mellan dem, dela urklipp och mycket mer. Någon Thinkpad hade jag dock inte tillgänglig för mitt test.

Plugga in en skärm och du har ett komplett skrivbord att jobba på, används med fördel tillsammans med externt tangentbord och mus. Motorolas gränsnitt för detta har tidigare varit tveksamt, men är på senare tid fullt godkänt.

Kör mobilen som dator

Integreringen med datorn är en av de saker som ska göra Thinkphone till en bättre jobbmobil. En annan är Motorolas Ready For-gränssnitt, som gör att du kan konvertera telefonen till en skrivbordsdator genom att plugga in en skärm via usb-c, alternativt trådlöst.

Där får du ett fullt Windows-liknande gränssnitt med fri fönsterhantering och muspekare. Du kan använda mobilen för att styra den, antingen med telefonen som rörelsekontroll, eller som musplatta. Men det är bökigt, bäst är det med separat mus och tangentbord anslutna med Bluetooth. Har du en skärm med inbyggd usb hubb kan du ansluta trådad mus och tangentbord till dem, och vips är du hundra procent dockad och klar.

Det är inget unikt för Thinkphone utan finns i de flesta av Motorolas mer kraftfulla mobiler. Men just till en business-mobil kanske det passar bäst. Det kan ju vara skönt att skriva mejl på en ”riktig” dator utan att behöva gräva fram sin laptop. Eller slöjda på en presentation i Powerpoint, just Microsoft Office 365 för mobilen har fått klart bättre stöd för mus på senare tid.

Gränssnittet och prestandan i Ready For-funktionen har förbättrats avsevärt sedan det först introducerades för ett par år sedan. Men Motorola behöver fortfarande jobba på app-stödet innan det går att se den som en fullgod ersättning till en kontors-pc. För enstaka användare utan stora krav kan det fungera, men inte för alla.

Appen Moto Secure samlar flera säkerhetsfunktioner.

Extra säker

I telefonen finns också Moto Secure, en samling utökade säkerhetsfunktioner. Du får bland annat skydd vid uppkoppling till öppna nätverk, så att du antingen kan undvika dem eller blockera vissa appar från dem, en skyddad mapp som du inte kommer åt utan inloggning, och några till alternativ för hur telefonen hanterar låsskärm.

Den ska vara säker på systemnivå också, med rätt certifieringar för företag och myndigheter, stöd för säker fjärrhantering och mycket mer. Men det är inget som du som enskild användare har glädje av. Och säkert något som gör att telefonen kostar mer än vad den annars skulle ha gjort. Trots det finns det definitivt saker som gör den värd att fundera på även för privatkunder.

Den extra stryktåligheten lockar, eftersom den inte gör mobilen tjock och tung. Det är hög kvalitet på det mesta, batteritiden är mycket bra, och den är lika bra att surfa, mejla och ringa på som att strömma film och spela spel. Och jadå, en del av de jobbinriktade funktionerna kan vara praktiska även utanför kontoret. Det som brister är kameran, som är godkänd, men inte så bra som den borde i en toppmodell, och att den har förra generationens hårdvara; näst snabbaste processorn och näst snabbaste lagringen. Men så kostar den inte heller lika mycket som en värsting från Apple eller Samsung.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Thinkphone by Motorola

Testad: Februari 2023

Tillverkare: Lenovo / Motorola

Systemkrets: Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1

Processor: Kryo Prime 3,36 GHz, 4 st Kryo Gold 2,8 GHz, 3st Kryo Silver 2 GHz

Grafik: Adreno 730

Minne: 8 GB

Lagring: 256 GB

Skärm: 6,6 tum, p-oled, 1080x2400 bildpunkter, 144 Hz

Kameror: 50 megapixel + 13 megapixel vidvinkel + djupsensor med led, 32 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c med displayport

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6e, bluetooth 5.2, gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 13 med My UX, 3 år systemuppdateringar

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare i skärm, vattentålig (ip68), stöttålig (MIL-STD-810H)

Batteri: 5 000 mAh, ca 23 tim 30 min onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka, 60 Hz), ca 18 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka, 144Hz), ca 31 tim samtal

Batteriladdning: 68 W usb (TurboPower), 15 W trådlös (qi)

Storlek: 15,9 x 7,4 x 0,83 cm

Vikt: 189 gram

Pris: 9 990 kronor hos Lenovo

Prestanda

Geekbench uppdaterade i februari från version 5 till version 6. Poängen mellan versionerna är inte 100% jämförbara. Därför redovisar jag under en övergångsperiod både Geekbecnch 5 och Geekbench 6-poäng, så att du lättare kan jämföra med tidigare testade modeller som bara gjordes Geekbench 5-mätningar på.

Antutu Benchmark*: 1 098 042 poäng

Geekbench 5: 4 157 poäng

Geekbench 5 en kärna: 1 316 poäng

Geekbench 5 compute: 6 255 poäng

Geekbench 6: 4 707 poäng

Geekbench 6 en kärna: 1 785 poäng

Geekbench 6 compute: 4 921 poäng

3dmark Wild Life Unlimited: 11 132 poäng

3dmark Wild Life Extreme: 2 827 poäng

Lagring, läsning: 1 791,6 MB/s

Lagring, skrivning: 1 351,6 MB/s

*Endast jämförbart med andra Android-mobiler, inte Antutu för IOS