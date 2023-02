Svenskutvecklade Valheim kommer till Xbox One och Xbox Series X/S den 14 mars.

Iron Gate Studios vikingaäventyr kommer bli tillgängligt via Xbox Game Pass. Sedan tidigare finns spelet även tillgängligt via PC Game Pass.

Spelet som blev en viral hit under 2021 sålde fem miljoner exemplar under sin första månad och hade sålt tio miljoner exemplar på Steam under juli 2022.

Likt då är Valheim fortfarande i Early Access, vilket gör att det kommer klassas som en förhandsvisning på Xbox Game Pass.