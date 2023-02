Ända sedan Googles Alphago började slå människor i det klassiska japanska strategispelet go har det varit stört omöjligt för någon att klå datorn i spelet. Men nu har det hänt, rapporterar Financial Times (via Engadget).

Amerikanen Kellin Pelrine lyckades besegra den välrankade ai:n Katago i 14 av 15 ronder. Hans strategi kommer från en annan ai utvecklad av Far AI, som spelade miljontals rundor go mot Katago för att hitta svagheter. Metoden är enligt Kellin Pelrine ”inte helt enkel men inte supersvår” att lära sig.

För den som är nyfiken på hur den ”omöjliga” ai:n kan besegras går strategin ut på att bygga en ögla runt ai:n samtidigt som du distraherar den genom att placera en och annan bricka på helt andra platser på brädet. För en mänsklig spelare är det uppenbart vad du håller på med och enkelt att motarbeta.

Utvecklarna av Katago skriver på Github att de känner till metoden och att alla nuvarande go-ai har liknande program med strategier som använder cykliska topologier.