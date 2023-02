Lilla Android-tillverkaren Nothing, grundat av svenska Carl Pei, har nu ett halvår efter lanseringen till slut hakat på Android 13. I mitten av december lovade Nothing att Nothing OS 1.5 skulle komma under första kvartalet 2023, och nu har det släppts.

Uppdateringen bjuder på många nyheter, både sånt som kommer tack vare Android 13 och sånt som har utvecklats internt av Nothing. Här är ett urval:

En ny väderapp.

Förbättrat gränssnitt i kameraappen.

Appar öppnar upp till 50 procent snabbare.

Mediakontroller har ny design som visar albumomslag större och har fler reglage för uppspelningen.

Du kan nu enkelt ändra både systemljud och medialjud var för sig även när skärmen är låst.

Urklippsförhandstitt: När du kopierar text dyker en förhandsvisning upp som du kan trycka på för att redigera texten innan du klistrar in den.

Möjlighet att välja olika språk för olika appar.

En ny bakgrundsunderhållsfunktion sopar kontinuerligt rent i systemet så att det inte blir trögare med tiden.

Nothing har tidigare talat om hur Nothing OS 1.5 i princip är en stor buggfix- och optimeringsuppdatering för version 1.0 som Phone 1 släpptes med, och att användare kan se fram emot betydligt större nyheter när Nothing OS 2.0 släpps så småningom.