Facebook Messenger ska just nu hålla på att interntesta prototypen för en ny funktion, "Roll Call, rapporterar The Verge.

Funktionen fungerar så att användarna i en gruppchatt kan uppmanas delta i en "Roll Call" och posta bilder från deras fram- och bakkameror inom fem minuter.

I stort påminner funktionen alltså om Bereal med skillnaden att den är mer privat då i alla fall prototypen begränsas till gruppchattar.

Det finns också uppgifter som tyder på att Roll Call inte behöver begränsas till Messenger utan även kan dyka upp i andra Meta-ägda tjänster som Instagram.

Analytikern Matt Navarra har postat ett par bilder från prototypen som du kan beskåda nedanför.

This is how Roll Call in Messenger works pic.twitter.com/ejmzo1XCJ5