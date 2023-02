Enligt uppgifter till The Wall Street Journal, via The Verge, så kommer Netflix att sänka priset i över tre dussin länder runt om i världen.

Exakt vilka länder är oklart, men prissänkningen kommer inte dyka upp i större delen av Europa, USA och Kanada.

Däremot förväntas priset sänkas i länder som Yemen, Jordan, Libyen, Iran, Kenya, Kroatien, Slovenien, Bulgarien, Nicaragua, Ecuador, Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna.

Prissänkningen ska också gälla för vissa Netflix-abonnemang, snarare än samtliga abonnemang. I vissa fall ska priset så mycket halveras.

Läs också: Här är månadens nyheter på Netflix