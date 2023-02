HBO Max innehålls-chef Casey Bloys bekräftar nu för Variety att det är en "bra gissning" att säsong 2 av House of the Dragon kommer släppas under 2024.

Enligt Casey Bloys kommer serien förmodligen inte räknas in i Emmy-säsongen för 2024, som har sin period fram tills 31 maj 2024. Något som tyder på att säsong 2 av House of the Dragon kan dyka upp under sommaren samma år.

"Min filosofi är att ett bra manus är högsta prioritet", säger Casey Bloys och fortsätter. "Jag gör det inte för att jag vill ha en per år, två per år. Jag vill göra det baserat på manus som vi känner starkt för."

