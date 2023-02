Den japanska spelutvecklaren From Software har meddelat att de arbetar på en expansion till sitt hyllade mästerverk Elden Ring. Expansionen har namnet Shadow of the Erdtree, när den kommer släppas är dock oklart, det enda studion har meddelat är att den är under utveckling.

