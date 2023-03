Skruvdragare och andra handhållna verktyg är vi alla sedan länge vana vid att de ska vara batteridrivna. Men för 3-4 år sedan började det hända saker även på andra områden. Med Ryobi i spetsen började alla tillverkare av maskiner och trädgårdsredskap att släppa batteridrivna produkter. Jag började genast att köpa på mig prylar, ofta i paket där det ingick ett eller ett par batterier och tillhörande laddare.

Till en början gick jag på tidigare erfarenheter av olika varumärken. Det blev sågar från Dewalt, dammsugare från Bosch, trimmer och trädgårdsverktyg från Ryobi. Men det är varken praktiskt eller hållbart prismässigt att hålla på med flera olika batterisystem parallellt.

Husqvarna startade upp batterialliansen Power for All, tillsammans med Bosch. Initiativet är välkommet, ett koncept där flera tillverkare använder samma batterier. Problemet är bara att det är sent lanserat. Ryobi ligger flera mil framför konkurrenterna med allt från fläktar, myggdödare, robotgräsklippare, motorsågar, lövblåsar i sitt sortiment till sina 18- och 36-voltssystem.

Har du som jag investerat hårt i ett antal batterier, ja då har du valt sida. Det ska mycket till innan jag väljer en batteridriven såg från Dewalt idag framför Ryobi, även om den gula sågen skulle vara bättre än den gröna.

Om du ännu inte tagit steget till batteridrivna trädgårdsprylar, då är startfältet mer öppet. Frågan du behöver ställa dig är om systemet du kikar på har alla prylar du verkligen behöver (läs: vill ha).

Om du väljer Husqvarnas nya serie, som känns riktigt bra efter att ha klämt på sakerna på presskonferensen, ja då klarar du dig säkert bra. Men om du kanske kommer på att en plattborstare vore najs. Eller kanske blir sugen på en batteridriven högtryckstvätt. Eller en tryckspruta? Ja då ser det mörkt ut om du väljer Power for All. I alla fall än så länge. Då står du där med din sprillans nya lilla minimotorsåg och trimmer och sneglar avundsjukt på grannen som samlar på sig sina gröna leksaker i en takt du aldrig kunnat drömma om. Prylar som gör saker du inte visste du behövde. Fröspridare. Fläktar. Belysning. Mediaspelare.

Själv är jag fast i limegröna trädgårdprylar och verktyg av just den anledningen – jag älskar nya prylar jag inte visste att jag behövde. Jag samlar på mig mer verktyg och redskap i en rasande takt. Och jag är lika inlåst som i Apples ekosystem. Och vet du vad? Jag gillar det!