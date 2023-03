Center of Missing and Exploiting Children (NCMEC) lanserar nu en ny global plattform som finansierats av Meta, Take It Down. Tanken är att plattformen ska kunna hjälpa unga människor förhindra oönskad spridning av intima bilder online.

Plattformen kommer göra det möjligt att generera en hash (ett unikt digitalt fingeravtryck) av de intima bilderna eller videorna lokalt på sin egna enheter. Inget material behöver alltså laddas upp till plattformen eller lämna ens enhet. Därefter går det att skapa ett ärende och skicka in hashen på ett säkret sätt till Take It Down.

Detta innebär att Facebook och Instagram kan använda dessa hash för att skanna och se om bilder eller videor kommer till deras plattformar. Därifrån kan samtliga bilder eller videor som matchar en hash tas bort och spridningen av innehållet kan stoppas.

Take It Down kan användas av personer under 18 år, föräldrar eller betrodda vuxna, samt vuxna som är oroliga över bilder tagna på dem när de var minderåriga. Take It Down ska vara byggd med minderårigas integritet och datasäkerhet i åtanke och är baserad Stop NCII, en tidigare plattform som drivs av Sw GWL som hjälper vuxna stoppa spridningen av intima bilder online.

Läs också: Uppgifter - Så blir Facebook Messengers Bereal-klon