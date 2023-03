Efter att ha avslutat sin senaste Hitman-trilogi för några år sedan, har danska spelutvecklaren IO Interactive blickarna ställda på framtiden. De har sen tidigare bekräftat att de har ett James Bond-spel under utveckling och nu har de avslöjat lite mer om ännu ett kommande projekt. Project Fantasy är utvecklingsnamnet för vad som är tänkt att bli ett onlinebaserat fantasyrollspel.

A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx