Vem är inte fascinerad av rymden? En stjärnklar natt kan du titta upp och se ljuset från miljarder galaxer, stjärnor, nebulosor, planeter och månar. Har du aldrig velat ta en närmare titt på det hela? Vi har här listat några saker som är bra att ha om du vill börja med amatörastronomi och astrofotografi.

Något som är svårare att köpa är kunskap. Som tur är finns det gott om Facebook-grupper och föreningar för amatörastronomer som kan dela med sig av sina knep och hjälpa dig att komma igång. Du behöver också veta när det är som mest intressant att gå ut och se på stjärnorna. Smithsonian har tagit fram en guide på årets alla stora astronomiska händelser. Nästa grej att hålla ögonen öppna efter är Lyridernas meteorregn från mitten till slutet av april.

Ett rejält paket för rymdfotografen

Foto: Astro Sweden

Det behövs en hel del utrustning för att komma igång med astrofoto. Utöver själva teleskopet behöver du ett stativ, helst med motor, en autoguide för att se till att teleskopet förblir inriktat på samma objekt, och mer grejer därtill. Som tur är har vissa specialistsajter satt ihop paket med allt du behöver för att börja med astrofotografi.

Till exempel paketet Explorer 200DPS HEQ5 Pro från Astro Sweden. Här får du ett spegelteleskop som räcker för att se fjärran galaxer och nebulosor, ett motoriserat stativ som har en databas på 42 000 objekt på stjärnhimlen, en autoguider, ett batteripack på hela 17 Ah för att driva allt, och extra kringutrustning. Du får också välja till adaptrar till systemkameror från de flesta stora tillverkarna.

Pris: kostar 28 500 kronor hos Astro Sweden

Något att fota med

Foto: Canon

En vanlig systemkamera räcker långt när du ska hålla på med astrofoto. Det finns adapters för att koppla kameror från de flesta tillverkare till spegelteleskop, och till skillnad från det mesta av all specialutrustning är systemkameror enkla att använda. Fördelen med en vanlig kamera är också att du kan använda den till annat än bara astrofoto. Vill du spara pengar efter att ha gått lös på all annan utrustning kan en Canon Eos 2000D passa bra. För en relativt billig summa får du en kamera med en sensor på 24,1 megapixel och ett ISO-värde upp till 6 400.

Pris: kostar 4 490 kronor hos Amazon Sverige (med lins)

Fota djupaste rymden

Foto: Zwo

Ska du fota riktigt djupt ut i rymden kommer du behöva en specialistkamera. En vanlig systemkamera filtrerar bort visst ljus, som bland annat nebulosor lyser med. Dessutom kan värmen från kameran, vid de långa exponeringar som krävs, orsaka brus i bilden. En kyld CCD-kamera som ZWO ASI 294 MC Pro är vad du behöver om du ska plåta nebulosor med riktigt långa exponeringar. Kylsystemet håller kamerans temperatur runt 35 grader och sensorn är bakbelyst för extra känslighet. Du kommer dock behöva en extern strömkälla för den här kameran.

Pris: kostar 14 500 kronor hos Astro Sweden

Något för nybörjaren

Foto: Celestron

Om du just börjat med amatörastronomi kan det här teleskopet från Celestron vara något för dig. Starsense Explorer LT 114AZ är ett enkelt alternativ. Istället för att joxa med motorer som hittar rätt på himlen, sköts det här manuellt. Du kopplar bara din mobil till teleskopet, och den medföljande appen vägleder dig med tydliga pilar till den planet eller galax du vill titta på. Ska räcka för att observera såväl planeterna i vårt egna solsystem, som nebulosor och galaxer långt, långt borta.

Pris: kostar 2 995 kronor hos Astro Sweden

Det allra enklaste

Foto: Celestron

En ordentlig fältkikare kan räcka långt om du håller på att komma igång med amatörastronomi. Med till exempel Celestron Skymaster 15x70 kan du få en närmare titt på våra grannplaneter och se månens kratrar riktigt bra. Undvik bara att försöka kolla närmare på solen! Det rejäla fokushjulet fungerar bra även med handskar, något som är tacksamt under kalla stjärnklara nätter. Skymastern fungerar bra även om du har glasögon, som annars kan komma i vägen.

Pris: kostar 1 295 kronor hos Astro Sweden

Stör inte andra med ljus

Foto: Weslite

Även den allra stjärnklaraste natten är det mörk här nere på jorden. Någon sorts belysning vore ju inte helt fel, men du lär sällan vara ensam om att ha hittat en bra plats att skåda stjärnhimlen från. Vill du slippa bråk med andra astronomer gäller det att ha rätt sorts ljus. Just rött ljus är bra, det förstör varken ditt eget mörkerseende eller eventuell astrofotografi som pågår runtom. Den här pannlampan från Weslite kan du ställa in på antingen att ha bredare spridning eller en exakt ljusstråle. Råkar du ut för något kan du även dra igång strobe-läget för att kalla på hjälp. Om du är ute efter en pannlampa för andra situationer kan du spana in vårt stora test av pannlampor.

Pris: kostar 360 kronor hos Amazon Sverige

Hitta en mörk plats

Foto: Dunbar Technology

Ljus här på jorden är något av en fiende för astronomer. Ljusföroreningar i stora städer, men även på mindre orter, kan göra det svårt att se stjärnhimlen. Du kan därför behöva hjälp med att hitta ett bra och mörkt ställe att titta upp mot stjärnorna. Appen Light Pollution Map – Dark Sky kan hjälpa dig med det. I gratisversionen av appen kan du dels se nivån av ljusföroreningar, dels även följa rymdstationen ISS omloppsbana. Betalar du extra kan du få en live-karta över norrsken samt se detaljer om astronomens andra stora fiende, molntäcket.

Finns att ladda ned på App Store och Google Play

Håll dig varm

Foto: Mufflon

Ska du få riktigt bra bilder på stjärnhimlen får du vara ute ett bra tag, och även sommarnätter blir kalla i längden. Varför inte svepa in dig i något varmt och skönt, som en ullfilt. MU-Plaid II från Mufflon är extra tjock och lär hålla dig riktigt varm, dessutom ska den inte klia. Den är även vattenavvisande och vindtät. Bara att svepa in dig och vänta på att bilderna blir klara.

Pris: kostar 2 999 kronor hos Naturkompaniet

Inre värme

Foto: Stanley

När du ändå sitter ute i kylan på någon avlägsen mörk plats kan det vara skönt med något varmt att dricka eller äta. En ordentlig termos som Stanley Classic Legendary Bottle skulle inte sitta helt fel. Termosen finns i storlekarna en och 1,9 liter, och kan hålla ditt valda innehåll varmt i upp till 24 respektive 32 timmar. Locket är dessutom läckagesäkert, du behöver inte oroa dig över att din dyra utrustning blir nedspilld i bagageluckan.

Pris: kostar 641 kronor hos Amazon Sverige (1 liter) eller 756 kronor hos Amazon Sverige (1,9 liter)