Nothing meddelar nu att de kommer visa upp sina nya trådlösa hörlurar, Nothing Ear 2, klockan 14:00, svensk tid, onsdag 22 mars under ett digitalt event på Nothings hemsida.

De nya hörlurarna utlovar "elit-teknik och nästa nivå av personalisering för den ultimata ljudupplevelsen.

Den lilla smygbild som visats på hörlurarna än så länge tyder på att även laddningsetuiet till Nothing Ear 2 kan få samma genomskinliga design som de första hörlurarna fick.

