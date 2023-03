Videojätten Youtube har ännu än gång ändrat på regelverket för vad som gäller för att räknas som annonsörsvänlig på plattformen. I november förra året introducerades striktare regler kring bruket av svordomar i videor för att kunna ha annonser på dem, något som möttes med stor kritik från användarna. Från och med igår har reglerna lättats igen. Reglerna tillämpades tydligen hårdare än Youtube tänkt.

following our most recent ad-friendly guidelines update, we’ve heard a lot of feedback re: inappropriate language & have improvements going into effect today.



full info in this creator insider video: https://t.co/xRqvsC3oRs