Den 17 mars är det premiär för Beck – Quid Pro Quo, den fyrtioåttonde filmen i den långlivade serien på C More där Peter Haber spelar polisen Martin Beck.

Den här gången får Steinar (Kristofer Hivju) och Josef (Martin Wallström) i uppdrag att utreda ett dödsfall på en loppmarknad. När Säpo visar sig vara intresserat av fallet tar det hela en oväntad vändning.

Så här ser trailern ut:

Ytterligare två filmer med Beck har spelats in, men det är i skrivande stund oklart när de kommer att visas på C More.

Om det blir fler än 50 filmer totalt återstår att se, men än så länge lockar filmserien som inleddes 1997 en hel del tittare.