Ecoflows River 2 Max laddar från noll till fullt på en timme, vilket är riktigt imponerande. Som väntat går det även att ansluta portabla solceller, River 2 Max kan maximalt laddas med 220 watt sol och det ger en laddtid på 3–5 timmar.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Det här är en riktigt imponerande produkt och ovärderlig att ha hemma om krisen kommer. Att kunna ladda upp ett batteri på bara en timme som sedan kan driva hemmets viktigaste produkter är en life saver. Givetvis går det alltid att önska ännu högre maxeffekt och ännu fler wattimmar – och det är såklart möjligt, men inte i detta format och till detta pris. I det här segment är Ecoflow River 2 Max en riktigt stark produkt som vi rekommenderar starkt. Positivt Snabbladdning 0–100 procent på en timme

X-Boost

Fjärrstyrning Negativt 512 Wh är fortfarande bara 512 Wh Stort test: Bästa portabla power station

Ecoflow garanterar 3 000 laddcykler och ger fem års garanti på de inbyggda litium-järnfosfat batterierna, detta är riktigt bra. Det blir spännande att se om produkten kan motivera den tunga investeringskostnaden ett köp innebär.

Vid uppackning slås jag spontant av de befriande få antal prylar som ligger i lådan, det är en riktigt avskalad uppsättning – jag gillar det! Nätkabel, anslutningskabel till solceller och en laddare anpassad för bilens 12-volts uttag, vilket räcker långt. Jag slipper alltså en hel väska med adaptrar och annat skrot, som alltid brukar sparas och som förmodligen aldrig kommer att användas.





River 2 Max är tack vare sin batterikapacitet en tung produkt (6,1kg), men formfaktorn och det inbyggda handtaget gör att den känns relativt mobil. De flesta av oss är medvetna om att funktioner såsom god batterikapacitet, dubbla 230 voltsuttag med ren sinusvåg och möjlighet att ansluta upp till nio produkter samtidigt, tyvärr inte finns i fickformat. River 2 Max är en produkt som är optimerad för att användas i sommarhuset, båten eller din "bov", bug out vehicle.

Jag ansluter enheten till ett 230-voltsuttag och sen är vi i princip i gång. En display berättar tydligt hur mycket kraft batteriet har för tillfället och hur lång tid det kommer att ta tills det nått 100 procent laddning.

Överskådlig app

Utöver detta har Ecoflow en riktigt överskådlig app. Med den går det till och med att styra River 2 Max på distans, det förutsätter givetvis en wifi-uppkoppling, men det är ändå en riktigt trevlig funktion.

Appen är riktigt enkel att använda.

Ecoflows funktion X-Boost låter mig belasta enheten med upp till 1 000 watt i peak-effekt, vilket innebär att det även går att ansluta kraftfullare prylar, om än under en kortare period. Funktionen i deras egenutvecklade X-Boost sänker helt enkelt spänning (inom ett säkert intervall), vilket gör att produkten klarar av att leverera en högre ström, detta för att klara av att driva produkter som förbrukar mer än 500 watt i startögonblicket.

Det finns två uttag för 230-volt.

Jag testar som vanligt att ansluta ett gäng olika produkter och besvikelsen håller sig på avstånd, allt från tv:n till källar-frysen startar och går helt utan problem. I displayen presenteras aktuell förbrukning i realtid samt hur lång tid vi kan förväntas driva produkten. Det blir inte mycket smidigare än så här! Med en max-belastning på 500 watt lyckas jag driva det mesta av hemmets prylar såsom tv, kyl och mindre hushållsapparater.

230 volt, som utlovat.

River 2 MAX håller även löftet om att ha blixtsnabb överkoppling vid nätbortfall. Med full teknikpark ansluten och i drift slår vi av huvudbrytaren i husets elcentral, och tack vare att vi kopplat in Ecoflow som ups och dess supersnabba överkoppling missar vi en sekund av serien vi kollar på när strömmen slås av. Snyggt!

Specifikationer

Modell: River 2 Max

Tillverkare: Ecoflow

Testad: mars 2023

Batterikapacitet: 512Wh (20Ah 25.6VDC)

Vikt: 6,1 kg

Mått: 27 x 26 x 19,6 cm

DC in (solceller, DC laddare etc.): 11-50VDC 13A 220W max

AC in: 230 V, 660W max

USB C in: 100W

USB C out (1 st): 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max

USB A out (3st): 5V, 2.4A, 12W Max

DC out: 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max

AC out Ren sinus: 500W totalt (peak 1000W) 230V - 50Hz/60Hz

Batterityp: litium-järnfosfat LFP

Övrigt: appkontroll + wifi

Pris: 6 899 kronor hos Amazon Sverige