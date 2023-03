Efter flera filmer om Steve Jobs, Apple och Iphone har det nu blivit dags för en om personerna bakom smartphonen Blackberry.

Blackberry dominerade ursprungligen den tidiga marknaden för smartphones under början av 10-talet med 85 miljoner användare innan de förlorade marknaden till Android och IOS.

Filmen Blackberry har nu fått sin första trailer och i rollerna ser vi Jay Baruchel (How to Train Your Dragon), Glenn Howerton (It's Always Sunny in Philadelphia) och Matt Johnson som också regisserar.

När Blackberry blir tillgänglig att se i Sverige är just nu okänt. Paramount har köpt distributionsrättigheterna för flera internationella marknader.

