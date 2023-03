Netflix ser mobilspel som ett riktigt framtidsområde. Det var budskapet när streamingjätten bjöd in till pressmöte förra veckan för att ge en lägesuppdatering på spelfronten. Leanne Loombe, produktchef och ansvarig för Netflix satsning på tredjepartsspel, berättade att företaget hittills släppt 55 titlar på Netflix Games. Dessa utgörs både av spel som är knutna till olika Netflix-serier och av avtal med olika utvecklare, vilket resulterat i att en rad namnkunniga spel hittat till tjänsten.

Nu skruvar man upp tempot. 40 lanseringar är spikade för 2023 och ytterligare 70 titlar är just nu under utveckling hos Netflix "partners" – alltså spelstudior som streamingföretaget ingått avtal med. Ingen direkt blygsam siffra och något som visar att Netflix menar allvar med sin spelsatsning.

Netflix gick inte in i överdriven detalj på hur många som faktiskt laddar ned och spelar. En överraskande succé visar sig dock vara spelversionen av Too Hot to Handle, en klassiskt super-ytlig "förförisk" realitysåpa som marknadsförs med bikinirumpor och rippade drömsnubbar. Netflix mobilspel är förstås tätt knutet till det som sker i tv-serien och oavsett hur provocerande såväl innehåll som marknadsföring (tänk på barnen!) framstår så är det ett viktigt kvitto på att Netflix gör rätt som knyter spel till tv-innehåll.

Foto: Netflix / Skärmdump Ett av Netflix mest framgångsrika spel är också ett av de mest ytliga.

I totalt motsatt hörn av spelvärlden har Netflix lyckats landa ett avtal med Monument Valley-studion Ustwo, som nästa år släpper seriens två första spel till Netflix Games. Mer ska dessutom följa på den fronten. Spelutvecklaren Super Evil Megacorp jobbar på ett hemligt spel baserad på en lika hemlig osläppt Netflix-satsning, som det berättas mer om senare i år. Dessutom byggs det vidare på samarbetet med Ubisoft, som släpper roguelite-titeln Mighty Quest: Rogue Palace på plattformen 18 april.

Som du märker rör det sig inte om några direkta bomber i spelvärlden. Netflix ser snarare ut att göra lite som Apple Arcade och satsa på ett brett spelbibliotek med något för alla. Med tanke på antalet spel i produktion kommer en hel del av dem troligtvis att bli ganska generiska affärer – men samtidigt har streamingjätten redan visat prov på fingertoppskänsla i flertalet spelval.

Foto: Ustwo Monument Valley är på väg till Netflix Games.

En annan sak som glädjer är att Netflix vägrar inkludera spel med så kallade mikrotransaktioner i sin tjänst. Eller ja, snarare vore det kanske konstigt om de tillät dem med tanke på att du redan betalar för spelen i och med ditt Netflix-abonnemang. I dagens utsatta marknadsklimat får det kanske ändå ses som ett plus.

Ett och ett halvt år efter lanseringen är jag fortfarande kluven till hur det kommer att gå för Netflix Games. Det känns minst sagt spretigt. En handfull kvalitetstitlar gör ingen sommar, och att jämföra sig med en sådan axelryckning som Apple Arcade vore ett misstag. Något annat som inte känns helt seriöst är att det fortfarande inte går att spela Netflix Games på tv-apparaten där hemma. Det går att casta vissa titlar, men kom igen...