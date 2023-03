I en ny intervju med Financial Times, via The Verge, säger Xbox-chefen Phil Spencer att Microsoft just nu håller på att bygga en Xbox-mobilspelsbutik som kan lanseras redan under 2024.

"Vi vill vara i en position där vi kan erbjuda Xbox och innehåll från både oss och våra tredjepartspartners över samtliga skärmar som någon vill spela på", säger Phil Spencer och fortsätter.

"Idag kan vi inte göra det på mobilenheter men vi vill bygga mot en värld som vi tror kommer där de enheterna öppnas upp.

Microsofts förväntningen är alltså att både Apple och Google, som just nu dominerar mobilspelsmarknaden, kommer behöva öppna upp sina appbutiker inom en nära framtid.

Microsoft är just nu i färd med att försöka köpa spelutgivaren Activision Blizzard som äger stora mobilspel som Call of Duty: Mobile och Candy Crush Saga.